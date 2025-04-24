Общество

В Псковском районе реализуется строительство глэмпинг-базы для любителей рыбалки

Проект строительства круглогодичной глэмпинг-базы для любителей отдыха и улова реализуется в Ершовской волости Псковском районе. В настоящее время на объекте уже созданы искусственные водоемы, подведена вода в водоем скважины, построен дом рыбака. Далее планируется строительство моста. Об этом сообщили в фонде инвестразвития Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд инвестразвития Псковской области/ Telegram-канал

Глэмпинг-база будет включать в себя:

искусственные пруды для разведения рыбы (карп, сазан, толстолобик),

несколько а-фрейм домиков (по берегам прудов и реки Торошинки),

объект общественного питания - рыбный ресторан,

баню и пункт проката рыболовного снаряжения.

Также на территории базы отдыха планируется создание магазина рыбной продукции, парковки для автомобилей и пешеходных дорожек.

Полная реализация запланирована на первый квартал 2027 года. Проект находится на сопровождении Фонда, инвестору оказывается поддержка в решении земельного вопроса.