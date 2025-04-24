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О первых космонавтах рассказал Владимир Колпаков на Библионочи в Пскове

Лекцию «Космонавтика. Начало. Рассказ о первых космонавтах» рассказал директор Псковского планетария Владимир Колпаков на Библионочи в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я Курбатова 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Собака Лайка полетела в космос 3 ноября 1957 года. Собака погибла. Но изначально так и должно было быть. Правда по первоначальной задумке в еду собаке должны были впустить снотворное и яд, но собака скончалась раньше. От перегрева», - рассказал Владимир Колпаков.

Директор планитария рассказал и о других собаках, отправленных на арбиту: Пчёлке и Мушке, Жульке и Жемчужине, Черёмушке, Звёздочке, Ветерке и Угольке, которые полетели в космос в 1966 году, уже после полёта первого космонавта Юрия Гагарина.

Владимир Колпаков пояснил, что в космос отправляли в основном дворняжек небольшого размера. Также в космос отправляли и других животных: мух, хомячков. Один раз зарубежом отправляли кота.

Директор Псковского планетария подробно рассказал и о первом полете человека в космос.

Напомним, Библионочь проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова

26 апреля.

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В программе мероприятия семейный квест, интерактивные и настольные игры, книжные выставки, лекции, мастер-классы. Также в распоряжении гостей будет звездное небо. С 22:00 можно будет понаблюдать за небесными явлениями с помощью телескопа (если позволят погодные условия).