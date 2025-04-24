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Общество

Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты

27.04.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Серьезная болезнь, инвалидность и тяжелое материальное положение могут освободить от обязанности платить детям алименты, сказано в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Инстанция рассмотрела дело жителя Саратовской области. По решению суда, после развода он должен был платить на дочь алименты в размере одного минимального размера оплаты труда. Тем не менее мужчина тяжело заболел, получил сначала III, а потом II степень инвалидности и большую часть года проводит в стационаре. Он не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности и пособие, которые в сумме меньше положенных алиментов.

Мужчина или его родственники иногда переводили в счет положенных выплат небольшие суммы. Но в итоге задолженность по ним за семь лет превысила 450 тысяч рулей. Он обратился в суд с иском об освобождении от уплаты этой суммы. Три инстанции отказали мужчине, вступился за него лишь Верховный суд.

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. <...> если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам», — сказано в определении.

Суд указал на бедственное материальное положение истца, которое на дает надежды на то, что когда-либо он сможет погасить долг: у него нет недвижимости, машины, какого-либо источника доходов помимо пенсии, он должен нести расходы на лекарства. Дело направили на пересмотр, при этом Верховный суд указал принять новое решение в соответствии с этими разъяснениями, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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