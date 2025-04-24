Общество

Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries

Команда безопасности Wildberries и Russ выявила попытки входа в личные кабинеты пользователей, мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью «Посмотри, это ты на фото?»). После скачивания архива и заражения устройства, мошенники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе.

«Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей – пресечены», - рассказали правоохранители.

Полицейский напомнили, что для безопасности важно не скачивать файлы из непроверенных источников и пользоваться надежными антивирусными приложениями.

В пятницу компания Wildberries сообщала, что в первом квартале 2025 года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от деятельности мошенников был сведен к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать 2 тысячи пользователей.