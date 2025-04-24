Общество

Россиянам назвали два способа увеличить пенсию

Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Об это агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, при выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится более чем в два раза.

Если ежемесячный доход позволяет, можно увеличить размер выплат за счет участия в программе долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы.

«Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — пояснил Виноградов.

И, наконец, пенсионные баллы можно докупить, обратившись в Социальный фонд, заключил он.