Общество

Эксперт назвал самое подходящее время для ремонта

Лето подходит для выполнения кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«С наступлением строительного сезона, который в России традиционно начинается в мае и длится до конца сентября, возрастает активность как частных заказчиков, так и профессиональных бригад. Это время года оптимально для большинства капитальных работ, включая замену труб, прокладку электропроводки, демонтаж перегородок, укладку стяжки и оштукатуривание. Дневная температура держится в пределах +20…+30 градусов, что позволяет безопасно работать с цементными растворами, красить фасады и оперативно выносить строительный мусор», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, это также период наивысшей стоимости: работы, которые зимой могли бы стоить 3000–3500 рублей за 1 кв. м, летом вырастают до 4500–5000 рублей. В июле и августе загрузка мастеров достигает пика — найти свободную бригаду на мелкий объем становится почти невозможно.

«Наиболее выгодно в летние месяцы выполнять кровельные работы, наружную отделку, замену коммуникаций и остекление балконов. Всё, что требует доступа к внешним частям здания, лучше делать до конца сентября. К примеру, монтаж мягкой кровли летом не только проще технически, но и качественнее, так как при температуре выше +15 градусов битумные материалы ложатся ровнее и быстрее схватываются», — объяснил Орехов.

Он также уточнил, что с октября начинается снижение активности. В ноябре стоимость услуг может упасть на 15–20% по сравнению с пиковыми месяцами. Появляются скидки на стройматериалы: гипсокартон, краски, плитку можно купить дешевле на 10–30%. Это хорошее время для внутренней отделки — покраски, укладки плитки, сборки мебели, установки дверей. Многие магазины распродают остатки летних коллекций, а поставщики импортных материалов стараются освободить склады перед новым сезоном. В то же время эксперт предупредил, что к зиме стоит быть внимательнее, потому что не исключено, что импортные материалы — например, сантехника, осветительное оборудование, инженерные системы — могут подорожать, пишут «Известия».