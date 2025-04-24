Общество

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» пройдёт в Пскове 9 мая

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» состоится в Пскове на улице Ленина 9 мая. В большой режиссёрской постановке примут участие около 200 музыкантов, актёров театра и кино. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Жителей и гостей города ждёт настоящий праздник с интерактивными площадками, погружающими в атмосферу мая 1945 года. Здесь откроется блошиный рынок и уголок настольных игр, спортивная зона ГТО для проверки физической формы и танцевальная площадка с мелодиями старых песен, звучащими из патефона», - рассказал он.

Актёры и мастера реконструкции наполнят улицу массовыми сценами житейских историй простых горожан, школьников, военных патрулей и хулиганов, влюблённых пар и, конечно, вернувшихся домой фронтовиков. Творческое пространство преобразится благодаря советским плакатам, ретро-автомобилям, мотоциклам, военной технике и аутентичным фотозонам.