Общество

Штрафы за вождение электросамокатов детьми вырастут втрое

Российские сервисы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» ужесточили меры по предотвращению использования прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С мая штраф за допуск детей к управлению СИМ увеличился втрое — с 10 до 30 тысяч рублей, как сообщили представители компаний. Исключение — Москва. Там штраф уже составляет 100 тысяч рублей.

«Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом «ничего такого» и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам», — отметил представитель одного из операторов.

Штрафами кикшеринговые компании ограничиваться не собираются: в 2025–2026 годах они предлагают ввести верификацию пользователей через «Госуслуги», пишут «Известия».

Это означает, что пользователь, не достигший 16–18 лет просто не сможет пользоваться приложением — при регистрации оно будет обращаться к «Госуслугам» и проверять реальный возраст ездока, отметили в одной из компаний.