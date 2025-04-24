Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали усилия правительства РФ по борьбе с теневой занятостью

Правительство России разработало комплексный план по борьбе с нелегальной занятостью граждан на период с 2025 по 2027 годы. До 15 июля 2025 года Роструд обязан собрать данные о трудоспособных гражданах, которые не работают официально. Профсоюзы России активно поддержали эту инициативу, сообщается в Telegram-канале главы объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова.

На основе собранных данных Минтруд подготовит комплекс мероприятий, направленных на вовлечение этих граждан в легальную трудовую деятельность. Доклад о результатах работы будет представлен в аппарат правительства до 1 марта 2026 года.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность борьбы с теневой занятостью как для экономики страны, так и для социальной защиты граждан.