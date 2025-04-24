Общество

Фальков: Более 80% бюджетных мест выделяется региональным вузам

Региональные вузы находятся в приоритете при распределении бюджетных мест, им выделяется порядка 83,2% от их общего количества. Лидерами по этому показателю являются Новгородская, Кемеровская области, Чечня, Москва же занимает 18 место, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«На вузы региональные приходится 83,2% всех бюджетных мест, которые мы выделяем. Более того, это наша целенаправленная политика, и мы посмотрели: за последние шесть лет лидерами среди всех субъектов по среднегодовому приросту количества бюджетных мест на очную форму с 2019 года являются Новгородская область, Чеченская Республика, Кемеровская область, Республика Марий Эл, Псковская, Орловская, Белгородская область, Республика Мордовия, Ставропольский край, город Севастополь, Калининградская, Вологодская области. Москва на 18 месте», - сказал он на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Слова главы Минобрнауки РФ приводит ТАСС.