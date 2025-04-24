Общество

Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей

Зарплаты молодых учителей крайне низкие, семью на них содержать невозможно, профильным ведомствам нужно решать эту проблему, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Я хотела задать вопросы Сергею Сергеевичу Кравцову (министру просвещения РФ - ред.). Я надеюсь, он знает эти цифры и днём, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то ещё, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается. Поэтому, на мой взгляд, министерству просвещения совместно с министерством труда при разработке новой системы оплаты педагогических и медицинских работников надо обратить на это внимание», - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что зарплата молодого учителя «не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью», пишет РИА Новости.

«Вы знаете, что в Москве и в других городах разносчик пиццы - зарплата 130 тысяч. А молодого учителя - как правило, плюс-минус 25 тысяч, а иногда и минус. Конечно, это очень серьезное препятствие для закрепления молодых учителей», - констатировала парламентарий.