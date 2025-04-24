Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей

Зарплаты молодых учителей крайне низкие, семью на них содержать невозможно, профильным ведомствам нужно решать эту проблему, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что зарплата молодого учителя «не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью», пишет РИА Новости.
«Вы знаете, что в Москве и в других городах разносчик пиццы - зарплата 130 тысяч. А молодого учителя - как правило, плюс-минус 25 тысяч, а иногда и минус. Конечно, это очень серьезное препятствие для закрепления молодых учителей», - констатировала парламентарий.