Общество

Братское захоронение в Псковском районе привели в порядок курсанты вместе с сотрудниками УИС

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России во главе со старшим инструктором группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области Андреем Петровым привели в порядок братское захоронение времен Великой Отечественной войны в деревне Мозгирино Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университет ФСИН России

В этом месте покоятся более 300 человек, из них офицеров – 17, сержантов и солдат – 284. На памятном знаке с перечислением имен героев Великой Отечественной войны есть надпись: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Ежегодно по сложившейся традиции накануне Дня Победы сотрудники и курсанты приводят в порядок это братское захоронение, тем самым отдавая дань памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.