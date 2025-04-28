Общество

Вместе со школьниками псковские курсанты привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны

В сосновом лесу Псковского района курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России и учащиеся Псковской средней общеобразовательной школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых привели в порядок территорию, прилегающую к памятным захоронениям расстрелянных в годы Великой Отечественной войны мирных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В послевоенные годы на месте массовых расстрелов был установлен памятный знак с надписью на мемориальной доске: «Здесь, на месте салотопенного и кожевенного заводов, в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год были расстреляны и замучены фашистами 2 тысячи 500 человек советских военнопленных и мирных граждан».

В этом же районе находится памятник несовершеннолетним героям Великой Отечественной войны – братьям Молотковым, возле которого курсанты и школьники также навели порядок.