Общество

Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения

Новый механизм по снятию административной ответственности появится в России. Он будет распространяться на лиц, готовых устранить нарушения. Для гарантии производство по делу будет не прекращаться, а приостанавливаться на определенный срок. Такой законопроект получил положительный отзыв кабмина.

Законопроектом предлагается внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях изменения, которые предусматривают механизм заключения соглашения с уполномоченным госорганом, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Вводимый законопроектом механизм позволит лицам, совершившим административные правонарушения, в установленных законом случаях заключить соглашения с уполномоченным органом с целью устранения допущенных нарушений. В случае исполнения условий соглашения лицо будет освобождено от административной ответственности», — отметил он.

Эксперт добавил, что в случае заключения такого соглашения производство по делу об административном правонарушении, а также течение сроков давности привлечения к административной ответственности будут приостановлены, пишут «Известия».

«Законопроект направлен, прежде всего, на снижение административной нагрузки на правонарушителей, готовых устранить допущенные нарушения. Однако в то же время, чтобы избежать возможного злоупотребления, законопроектом предлагается ограничить возможность повторного заключения таких соглашений при совершении лицом аналогичного правонарушения», — указал он.