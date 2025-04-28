Общество

«Единая Россия» в Псковской области проведет неделю приёмов старшего поколения

Тематическая неделя приемов по вопросам старшего поколения пройдет в региональной общественной приемной «Единой России» с 5 по 7 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Рассматривать вопросы будут депутаты от партии. Консультации также дадут специалисты Фонда обязательного медицинского страхования, Социального фонда, представители Ассоциации юристов России. Будут использованы все возможные форматы приёма обращений, удобные, в том числе, для жителей отдалённых населённых пунктов.

5 мая:

10.00- 12.00 прием проведут представители социальной сферы региона;

10.00- 12.00 - депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко;

14.00 -17.00 = депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

6 мая:

10.00-12.00 - директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова;

14.00-16.00 - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко;

16.00 -17.00 - депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная;

7 мая:

10.00-12.00 - Ассоциация юристов России по Псковской области;

14.00-16.00 - депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Кроме того, приёмы организуют на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.