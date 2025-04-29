Общество

Реализацию мероприятий нацпроекта «Кадры» рассмотрели участники трехсторонней комиссии Псковской области

Второе заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области прошло в заочном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Представители исполнительных органов Псковской области, Союза промышленников и предпринимателей, а также Псковского областного совета профсоюзов в преддверии Дня Весны и Труда обсудили вопросы ситуации на рынке труда Псковской области в 1 квартале 2025 года, мероприятия, проводимые в регионе в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры» и производственный травматизм.

Особое внимание участники трехсторонней комиссии уделили мероприятиям, реализуемым в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

Так, с 1 апреля 2025 года Минтруд РФ проводит масштабный опрос работодателей. Результаты опроса помогут определить, сколько и каких специалистов потребуется, чтобы обеспечить запросы работодателей, национальные цели развития и проекты технологического лидерства.

С учетом прогноза будут запланированы программы и учебные места в колледжах и вузах, что позволит сократить существующий дефицит кадров в различных отраслях экономики за счет выпуска необходимых специалистов. На сегодняшний день более 400 работодателей региона уже прошли опрос.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Человек труда» в регионе пройдут региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар» и спецноминации для переобучившихся по рабочим профессиям «Второй старт». Прием заявок в номинации «Повар» продлится до 11 мая 2025 года.

Отметим, что областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области действует на основании регионального соглашения между правительством Псковской области, Псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области и направлена на реализацию социального партнерства.