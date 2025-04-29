Общество

Профсоюзы в Псковской области помогут повысить финансовую грамотность

Программы по повышению финансовой грамотности будет проводить Псковский областной совет профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Вчера, 28 апреля, между комитетом по финансам Псковской области и Псковским областным советом профсоюзов заключено соглашение о взаимодействии по вопросам реализации региональной программы Псковской области «Повышение уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Псковской области на период до 2030 года» и программы долгосрочных сбережений.

На рабочей встрече председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова с заместителем председателя комитета по финансам Псковской области Еленой Яковлевой наметили календарный план проведения совместных мероприятий с привлечением членов общественного совета при комитете по финансам Псковской области.

Первое мероприятие состоится в мае 2025 года на базе Псковского областного совета профсоюзов.