Общество

Призеров конкурса видеороликов об охране труда наградили в Псковском облсовпрофе

В зале Псковского областного совета профессиональных союзов на Vll Пленуме Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ состоялось награждение призёров конкурса видеороликов в рамках Недели охраны труда, который проводил Псковский облсовпроф, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Участникам предложили создать творческую работу с применением видеомонтажных навыков, отражающую важность соблюдения техники безопасности на рабочем месте.

Призёры и участники были награждены сертификатами от Another World — VR арены в Пскове и памятными дипломами.

«Профсоюз всегда был и будет обеспокоен безопасностью рабочего человека на производстве. Мы реализуем множество программ повышения квалификации в этом вопросе, ведь безопасность человека — это одна из наших приоритетных задач», — подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.