Общество

Наталья Федорова: Бюджет Псковского района достиг 1,2 млрд рублей

В ходе апрельской сессии Собрания депутатов Псковского района глава муниципалитета Наталья Федорова представила парламентариям отчет о деятельности администрации за 2024 год. На текущий момент бюджет района составил 1,2 миллиарда рублей, сообщила Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В нашей работе нет второстепенных направлений. Магистральные линии в минувшем году были следующие: реализация национальных и федеральных проектов и программ, улучшение материальной базы социальных объектов, строительство, капитальный ремонт, ремонт дорог и объектов ЖКХ», - отметила Наталья Федорова.

Глава района подчеркнула, что для наибольшей эффективности расходования средств бюджет района распределяется программно-целевым методом на 10 муниципальных программ. Как и в прежние годы, бюджет сохранял социальную направленность:

70% всех расходов – это отрасли социальной сферы (образование, культура, социальная политика).

Образование района – это свыше 4,5 тысячи детей, 13 школ, 14 садов, 2 группы кратковременного пребывания и 1 учреждение допобразования.

Сельское хозяйство – исконная отрасль Псковского района: 12 сельскохозяйственных предприятий и 19 КФХ, выручка за минувший год – свыше 6 млрд рублей.

Догазификация: за 2024 год построено газопроводов до границ земельных участков, включая нулевые врезки – 2541, с начала действия программы построено около 190 км распределительных газопроводов и газопроводов-вводов.

«Это лишь малая часть итогов минувшего года. Успехи и движение вперед есть в строительстве, благоустройстве, ремонте дорог, ЖКХ, культуре. Успешно развивается территориальное общественное самоуправление – число ТОС на территории района достигло 50-ти и продолжает расти», - рассказала Наталья Федорова.

В заключение глава района подчеркнула, что успехи администрации – это тесная совместная работа с сельскими поселениями, активными гражданами, депутатами районного Собрания, правительством региона.