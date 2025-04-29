Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео

Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая

Компьютерная академия откроется на время празднования 9-летия в псковском «Акваполисе»

До +16 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 30 апреля

Как выбрать и замариновать мясо для идеального шашлыка, рассказал шеф-повар

Техническую готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне

Самая жаркая погода в мае в Псковской области ожидается в середине месяца

Самая жаркая погода в мае в Псковской области ожидается в середине месяца

Общество

Компьютерная академия откроется на время празднования 9-летия в псковском «Акваполисе»

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

В честь дня рождения торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 1 мая организаторы подготовили специальную программу для школьников и их родителей от компьютерной академии, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК. Изображение: ТРК «Акваполис» Программа, организованная компьютерной академией, включает: Мастер-классы по блоггингу — участники узнают, как вести свой блог, снимать контент, монтировать видео и продвигать себя в соцсетях.

Профориентационное тестирование для школьников 9–11 классов — специалисты помогут определиться с будущей профессией с помощью современных методик.

Программы в IT-сфере для детей от 7 до 16 лет — программирование, дизайн, видеомонтаж, блоггинг и другие дисциплины.

Образовательные возможности для взрослых — специалисты ознакомят участников с курсами, которые могут помочь начать карьеру в IT в любом возрасте.

Индивидуальное тестирование для всех желающих — участники смогут оценить сильные стороны и найти подходящее направление развития.

Презентация IT каникул — специалисты расскажут о сменах, покажут интересные программы и ответят на все вопросы. Мероприятие состоится 1 мая в центральном атриуме ТРК с 14.00. Начало праздника в 16.00.