Компьютерная академия откроется на время празднования 9-летия в псковском «Акваполисе»

В честь дня рождения торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 1 мая организаторы подготовили специальную программу для школьников и их родителей от компьютерной академии, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК.
Изображение: ТРК «Акваполис»
Программа, организованная компьютерной академией, включает:
- Мастер-классы по блоггингу — участники узнают, как вести свой блог, снимать контент, монтировать видео и продвигать себя в соцсетях.
- Профориентационное тестирование для школьников 9–11 классов — специалисты помогут определиться с будущей профессией с помощью современных методик.
- Программы в IT-сфере для детей от 7 до 16 лет — программирование, дизайн, видеомонтаж, блоггинг и другие дисциплины.
- Образовательные возможности для взрослых — специалисты ознакомят участников с курсами, которые могут помочь начать карьеру в IT в любом возрасте.
- Индивидуальное тестирование для всех желающих — участники смогут оценить сильные стороны и найти подходящее направление развития.
- Презентация IT каникул — специалисты расскажут о сменах, покажут интересные программы и ответят на все вопросы.
Мероприятие состоится 1 мая в центральном атриуме ТРК с 14.00. Начало праздника в 16.00.