Общество

Псковские росгвардейцы сдали порядка 10 литров крови

Акция по

сдачи крови прошла в управлении Росгвардии по Псковской области 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники и военнослужащие посетили станцию переливания и сдали порядка 10 литров крови.

«Росгвардейцы в повседневной деятельности постоянно видят людей, попавших в трудную ситуацию, нуждающихся в экстренной помощи, а зачастую и сами ее оказывают», - рассказали в ведомстве.

Свободные от дежурства стражи порядка внесли посильный, добровольный вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима.

Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при

проведении срочных операций.

Сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии участвуют в мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе.