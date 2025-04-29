Общество

Четырем огнеборцам присвоили звание «Заслуженный пожарный Псковской области»

В преддверии профессионального праздника – Дня пожарной охраны – губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил ветеранов и лучших сотрудников ведомства региональными наградами, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Работу пожарных сложно переоценить. Только в прошлом году в нашей области было предотвращено более двух тысяч пожаров, спасено 400 человек, сохранено имущество людей и государственная собственность. Отдельные слова благодарности – ветеранам противопожарной службы. Многие до сих пор в строю, передают свой опыт молодому поколению», - сказал Михаил Ведерников.

Четырём специалистам в этом году присвоено звание «Заслуженный пожарный Псковской области».

«С наступающим праздником! Здоровья вам, успехов и, как говорится, сухих рукавов!» - заключил губернатор.