Общество

Пскович заснял на видео полярное сияние в Изборско-Мальской долине

Полярное сияние на первомайских выходных в Изборско-Мальской далине запечатлел на видео пскович Петр Митрофанов. Видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«В мае небо уже становится светлым, поэтому "поймать" сияние не так-то просто, но, учитывая высокую солнечную активность и относительно большое кол-во ясных ночей, это вполне возможно. Сияние не было особо ярким, но продолжалось довольно длительное время, с полуночи и до рассвета», - отметил пскович.

Несколько фото и таймлапс сияния и тумана в Изборско-Мальской долине с камеры Sony A7s (снимал с выдержкой 6с, потом поставил для улучшения динамики сияния).

Пётр Митрофанов отметил, что вскоре опубликует полную версию таймлапса, снятого с двух камер в ночь с 1 на 2 мая в Труворовом Городище.