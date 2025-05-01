Опубликованна праздничная программа к 80-летию Победы в Опочецком округе

В Опочецком муниципальном округе пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой отечественной войне пройдут с 6 по 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в админисрации округа.
Изображение: Администрация Опочецкого муниципального округа
6 мая планируется:
- 11.00 – всероссийская акция «Сад Памяти» и возложение цветов к Стеле Памяти (Парк Победы);
- 18.00 – выездная концертная программа «Мы этой памяти верны» (д. Макушино);
7 мая:
- 11.00 – церемония перезахоронения останков советских воинов (мемориал д.Кирово, Духова гора);
8 мая:
- 11.00 – выездная концертная программа «Мы этой памяти верны» (улица Автозаводская);
- 13.00 – выездная концертная программа «Мы этой памяти верны» (деревня Аристово)
9 мая:
- 10.00 – лития в память о погибших в годы ВОВ (Храм Преображения Господня);
- 11.00 – шествие колонны «Бессмертный полк» (с площади Советской до парка «Городской Вал»);
- 11.30 – возложение цветов к братскому захоронению (парк «Городской Вал»);
- 11.40 – открытие выставки военной игрушки «Солдатики Победы» (музей – Мельница);
- 12.00 – праздничная программа «Ликуй, Победная весна» (парк «Городской Вал»);
- с 13.30 – работа интерактивных площадок: «Солдатская каша», «На солнечной поляночке», «Полевая почта», «На привале», детская программа «Победная весна» (парк «Городской Вал»);