Опубликованна праздничная программа к 80-летию Победы в Опочецком округе

Перечень игрушек для детсадов может появиться в следующем году

Акция «Окна Победы» стартовала во всех регионах России

Двух лосей заметили на улице Алехина в Пскове

Зерновой кофе в РФ подорожал в 2 раза сильнее молотого

Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео

«Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации

Мужчина и женщина пострадали в результате съезда Chevrolet в Финский парк в Пскове

Внедорожник несколько раз перевернулся в Пскове, пострадали два человека

Пилотажная группа замечена в небе над Псковом. ВИДЕО