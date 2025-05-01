Общество

Перечень игрушек для детсадов может появиться в следующем году

Список игрушек, рекомендованных для всех детских садов России, может появиться в 2026 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Перечень игрушек для детсадов уже готовится. Я думаю, он будет готов в следующем году. Это не быстрый процесс», — сказал он.

Ранее министр обращал внимание, что на полках магазинов до сих пор есть те игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским. В разрабатываемом перечне приоритет будет отдан отечественным игрушкам, отметил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, пишет ТАСС.

В пресс-службе Минпросвещения пояснили ТАСС, что сейчас регионы сами выбирают конкретные средства обучения и воспитания, игры и игрушки. Министерством утвержден перечень игрушек для детсадов, участвующих в программе капитального ремонта. В нем есть игрушки, музыкальные инструменты, куклы, театральные костюмы и другое, к примеру, фигурки людей разных профессий, рас, людей с ограниченными возможностями здоровья, одежда для кукол-девочек и кукол-мальчиков для разной погоды, в том числе народная, фигурки домашних животных с реалистичными изображениями и правильными пропорциями, животных Африки, Америки, Австралии, Европы и Азии. А разрабатываемый в настоящее время перечень планируется рекомендовать для всех детских садов страны.

«Для создания перечня игрушек планируется провести широкое общественное обсуждение с экспертным сообществом и участниками образовательного процесса», — уточнили в пресс-службе.