Общество

Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

Традиционно для празднования Всемирного дня свободы прессы выбирается наиболее актуальная для текущей общественной ситуации тема. Так, в прежние годы объявлялись следующие темы: «Средства массовой информации как движущая сила перемен», «Информация как общественное благо», «Журналистика в цифровом формате», «Пресса для планеты: Журналистика перед лицом экологического кризиса» и другие.

В этом году День свободы печати посвящен влиянию искусственного интеллекта на свободное распространение информации, обеспечение доступа к ней, а также на независимость СМИ и защиту основных свобод.

3 мая международное сообщество также отдает дань памяти сотрудникам СМИ, которые погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей. По данным ЮНЕСКО, в период с 1993 года в мире были убиты 1762 журналистов.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»