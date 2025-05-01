Общество

Сергей Вострецов: Наказание за тунеядство в России неуместно

Устаревшим подходом, который не имеет ничего общего с реалиями XXI века, назвал идею наказания за тунеядство глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов Сергей Вострецов.

В своем Telegram-канале он напомнил, что вопрос о введении в России ответственности за тунеядство периодически возникает в общественных дискуссиях, но в Государственной Думе считают эту идею неосуществимой. Депутаты подчеркивают, что подобная мера не соответствует современным экономическим и социальным реалиям, а также может негативно сказаться на людях, занятых в творческих и нестандартных сферах деятельности. По мнению ряда парламентариев, наказание за тунеядство не учитывает многообразие жизненных ситуаций. Например, человек может годами работать над литературным произведением, научным исследованием или художественным проектом, не имея официального трудоустройства. Такие граждане нередко содержатся родственниками или живут на сбережения, но их деятельность в перспективе может принести значительную пользу обществу. Введение же карательных мер за отсутствие формальной занятости рискует создать несправедливые барьеры для тех, кто выбирает нестандартные пути самореализации. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ разделяет позицию депутатов, акцентируя внимание на необходимости защиты прав всех работников, включая тех, кто занят в неформальных или творческих сферах.

«Идея наказания за тунеядство — это устаревший подход, который не имеет ничего общего с реалиями XXI века, - считает Сергей Вострецов. - Сегодня множество людей выбирают творческие, научные или общественные направления деятельности, которые не всегда сразу приносят доход и не вписываются в строгие рамки трудового законодательства. Писатели, художники, исследователи, волонтеры — все они вносят неоценимый вклад в развитие общества, даже если их работа не оплачивается немедленно. Государство обязано поддерживать таких граждан, предоставляя им гранты, налоговые льготы или доступ к социальным программам, а не обвинять в бездействии. Наказание за тунеядство не только несправедливо, но и контрпродуктивно: оно усилит социальное неравенство и отпугнет тех, кто стремится реализовать свой потенциал».

По словам Сергея Вострецова, СОЦПРОФ настаивает на том, что в условиях роста популярности фриланса, самозанятости и удаленной работы введение ответственности за тунеядство выглядело бы архаичным и оторванным от реальности. Профсоюзы выступают за гибкие механизмы поддержки граждан, которые учитывали бы многообразие современных профессий и форм занятости. Позиция депутатов Госдумы и профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивает, что в современном мире понятие «труд» выходит далеко за рамки традиционного найма. Вместо карательных мер государство должно сосредоточиться на создании условий для развития человеческого потенциала, что принесет долгосрочную пользу обществу, заключил руководитель объединения профсоюзов.