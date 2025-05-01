Общество

В Госдуме рассказали, кому повысили пенсии в мае

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин рассказал о гражданах, которым повысили пенсию с 1 мая. Его слова приводят в субботу, 3 мая, российские СМИ.

Как отметил парламентарий, для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза.

Также предусмотрена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тыс. рублей, если за пенсионером осуществляется уход и он не относится к числу инвалидов с детства I группы.

Кроме того, в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне представители ряда категорий граждан получат единовременные выплаты, передает «Газета.Ру».