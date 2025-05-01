Общество

Роспотребнадзор оценил угрозу распространения сибирской язвы в РФ

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет рисков распространения сибирской язвы, передает «Газета.Ру». В ведомстве сообщили, что в Таиланде были зафиксированы два случая заболевания. Это произошло из-за забоя больного крупного рогатого скота и употребления его мяса в пищу. Все причастные к инцидентам находятся под наблюдением.

«Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Там призвали россиян не покупать мясо у частных продавцов и обращаться к специалистам в случае симптомов болезни у людей и животных.

Сибирская язва - опасная инфекционная болезнь, возбудителем которой является Bacillus anthracis. Люди могут заразиться от больных животных или если употребят в пищу инфицированное сырье. От человека к человеку эта болезнь не передается. У людей язвы часто появляются на лице, шее и кистях рук. Болезнь сопровождается недомоганием, разбитостью, головной болью, температура может повыситься до 39–40°С и держаться около недели.