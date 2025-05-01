Общество

Полиция напомнила псковичам о возможности получения госуслуг в электронном виде

Информационный центр УМВД России по Псковской области напомнил о возможности получения гражданами государственных услуг в электронном виде.

«Наиболее популярными и востребованными у жителей области государственными услугами по линии информационно-справочной работы являются: выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», - отметили в полиции.

Справки требуются при поступлении и оформлении на военную службу, в правоохранительные и судебные органы, органы прокуратуры, систему государственной гражданской и муниципальной службы, а также при трудоустройстве в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также транспортной безопасности.

«Управление МВД России по Псковской области рекомендует обращаться за получением вышеуказанных государственных услуг через интернет-сайт www.gosuslugi.ru – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Обращение в электронной форме имеет ряд весомых преимуществ:

1. Возможность подачи заявления, находясь дома, в офисе, минуя обращение в государственные учреждения.

2. Подать заявление можно в любое удобное для Вас время.

3. Получение справки в личном кабинете на сайте www.gosuslugi.ru.

4. Имеется возможность из личного кабинета направить справку на электронный адрес работодателю.

5. Возможность получать информацию о каждой стадии изготовления справки.

6. Снижение административных барьеров и отсутствие очередей.

7. Получение необходимого количества экземпляров оформленной справки.

8. Снижение сроков предоставления государственной услуги.

9. Возможность обращения за получением государственной услуги в Информационный центр любого региона Российской Федерации без привязки к Вашей прописке (регистрации, местонахождения).

Для получения справки в электронной форме от заявителя не требуется личное посещение органов и учреждений. Подача заявления и получение справки осуществляются дистанционно. На Едином портале также реализован механизм проверки электронной подписи в сформированной справке.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Таким образом, юридическая значимость справки в электронной форме и в форме документа на бумажном носителе одинаковы.

Справки в электронной форме могут приниматься в организациях на электронных носителях информации, либо направляться на определенный организацией адрес электронной почты. Такой порядок позволяет снизить нагрузку на работников по регулярному получению справок, поскольку он не требует личного обращения в многофункциональный центр, его филиалы и подразделения. Для получения и передачи справки работодателю пользователю потребуется только заказать справку на Едином портале госуслуг и полученный результат направить на установленный в его организации адрес электронной почты», - сообщили в УМВД России по Псковской области.