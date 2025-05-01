Общество

Портреты ветеранов ВОВ разместили на медицинских автомобилях в Псковской области

Медицинские организации Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный автополк» 1 и 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по здравоохранению Псковской области/

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В рамках акции на медицинских автомобилях, которые в эти дни работали «на линии», была размещена информация о ветеранах медицинских организаций или муниципалитетов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Участие в Бессмертном полке на автомобилях — это один из способов выразить свою память и уважение к героям.