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Общество

Глава города Пскова рассказал о подвиге Клавы Назаровой

04.05.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

О подвиге Клавы Назаровой, в честь которой в Пскове названа улица и параллельный ей проезд в Завокзальном районе, рассказал глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Клавдия в годы Великой Отечественной войны организовала и возглавила подпольную комсомольскую организацию в оккупированном Острове. Вместе с единомышленниками Клава распространяла призывы к сопротивлению, собирала оружие и боеприпасы. Юные подпольщики спасли более пятидесяти раненых военнопленных, передавали партизанскому отряду ценную разведывательную информацию и оружие», - написал он. 

Фашисты схватили девушку в ноябре 1942 года и подвергли её тяжелейшим пыткам, однако дух Клавдии сломить не смогли. Спустя месяц гитлеровские палачи казнили юную комсомолку на центральной площади родного города. 

«Жизнь и борьба Клавы Назаровой навсегда останутся ярким примером истинного чувства долга и преданности Родине», - отметил Борис Елкин. 

В Острове центральная площадь города носит имя героини, там же с 19 мая 1963 года установлен её памятник. На постаменте надпись: «Герою Советского Союза, руководителю островской комсомольской группы, старшей пионервожатой К. И. Назаровой (1918–1942 гг.) от пионеров и молодежи». Высота памятника составляет 7 метров.

Теги: #псковская область #80-летие победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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