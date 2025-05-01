Общество

Ярмарка «Новоржевская весна -2025» состоялась 4 мая

Весенняя ярмарка прошла на Рыночной площади в Новоржеве сегодня, 4 мая. Свои товары и продукцию представили всем индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, ЛПХ и частные лица со всей Псковской области. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова/ Telegram-канал



На ярмарке можно было приобрести саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, рассаду цветов и овощей, семена и необходимые препараты для работы на участках. Также была представлена выпечка Новоржевское райпо и кафе «Съешка». О каждом своем продукте производители охотно рассказывали гостям.

«Посетители ярмарки активно раскупали товары. Уверена, никто не ушел с пустыми руками», - отметила Любовь Трифонова.

Мероприятие украсили выступления сотрудников Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса и народного самодеятельного ансамбля «Новоржевские скобари». Помимо этого, в канун приближающегося праздника Дня Победы волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка».

«Искренне поблагодарила от себя лично и от новоржевцев тех, кто сегодня представлял свою продукцию, вручив прямо у прилавков с товарами благодарственные письма. Лично пообщалась с жителями города с многими продавцами. Ряд вопросов взяла в работу», - поделилась глава округа.