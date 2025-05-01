Акция «Линейка памяти» проходит во всех образовательных учреждениях Псковской области

Во всех образовательных учреждениях Псковской области c 1 по 15 мая проходит Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, акция «Линейка памяти» имеет своей целью воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, мотивацию к изучению историко-культурного наследия, а также сохранение культурных и нравственных ценностей и духовного единства народов России.
В рамках акции проводятся ряд мероприятий, включая:
- «Окна Победы» — оформление окон в патриотическом стиле;
- «Георгиевская ленточка» — распространение символа памяти о героях войны;
- «Стена памяти» — создание стенда с именами и историями наших дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны;
- «Рисуем Победу» — художественная акция, посвященная победе над фашизмом;
- «Письмо Победы» — написание писем благодарности участникам специальной военной операции;
- Возложение цветов к обелискам, памятникам, мемориалу погибшим участникам в годы Великой Отечественной войны;
- Акция «Сад Памяти» - высадка саженцев деревьев в память о каждом погибшем земляке в годы Великой Отечественной войны;
- Уроки мужества «И помнит мир, спасённый…», посвященном 80-летию Великой Победы.