Общество

Акция «Линейка памяти» проходит во всех образовательных учреждениях Псковской области

Во всех образовательных учреждениях Псковской области c 1 по 15 мая проходит Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, акция «Линейка памяти» имеет своей целью воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, мотивацию к изучению историко-культурного наследия, а также сохранение культурных и нравственных ценностей и духовного единства народов России.

В рамках акции проводятся ряд мероприятий, включая: