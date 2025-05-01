Общество

«Потягнем за Отечество!»: Герой Первой мировой войны Владимир Котлинский

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Сегодня мы расскажем о герое Первой мировой войны Владимире Котлинском, имя которого носит одна из улиц Пскова.

Владимир Карпович родился в деревне Кириллова Мыза Лисинской волости Островского уезда Псковской губернии 10 (22) июля 1894 года. После окончания реального училища в 1913 году он выдержал экзамены в Военно-топографическое училище в Петербурге. 1 августа 1914 года началась Первая мировая война, и уже через месяц в училище состоялся досрочный выпуск юнкеров с распределением по частям. Владимиру Котлинскому был присвоен чин подпоручика с прикомандированием к

226-му пехотному Землянскому полку, который позднее вошел в состав гарнизона крепости Осовец.

В январе 1915-го, года Великого отступления русской армии, на Северо-Западном фронте германское командование пыталось осуществить широкомасштабное вторжение в западные пределы Российской империи силами двух армий.

На пути у немецких войск оказалась небольшая русская крепость Осовец, возведенная на реке Бобры у местечка Осовице (сегодня это территория Польши). Основной задачей крепости было преградить противнику ближайший и удобнейший путь на Белосток и далее - в глубь Российской империи, а также заставить врага потерять время на ведение длительной осады или поиска обходных путей.

Гарнизон состоял из одного пехотного - Землянского полка, двух артиллерийских дивизионов, саперного подразделения и подразделений обеспечения.

Первый натиск на крепость немцы предприняли еще в самом начале войны в сентябре 1914 года, но это наступление было успешно отбито русскими войсками. Началась осада, которая продолжалась 190 дней. Немцы привезли под Осовец мощные осадные орудия.

25 февраля по крепости открыли огонь, доведя его до ураганного, так продолжалось до 3 марта. По крепости было выпущено до 250 тысяч только тяжелых снарядов. Вместе с артиллерией крепость бомбили немецкие аэропланы и дирижабли. Но защитники укрепления выстояли!

В начале июля 1915 года фельдмаршал фон Гинденбург решил прекратить осаду и снова предпринять штурм крепости. После ураганного огня в бой пошла пехота. Однако и этот штурм был отражен.

6 августа 1915 года стал для защитников Осовца черным днем. В 4 утра немцы, которые больше 10 дней ждали попутного ветра, выпустили в направлении наших позиций газ из нескольких тысяч баллонов.

Ядовитая волна хлора шириной 8 км поднялась на 12-15 м в высоту и накрыла пространство свыше 20 км в глубину. На передовой три роты Землянского полка задохнулись в полном составе, другие подразделения также понесли чудовищные потери - всего до 2000 бойцов. Досталось и мирным жителям окрестных деревень.

«Всё живое на открытом воздухе было отравлено насмерть, - вспоминал один из выживших. Вся зелень по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели. Все медные предметы - части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее - покрылись толстым зелёным слоем окиси хлора; предметы продовольствия, хранящиеся без герметической укупорки - мясо, масло, сало, овощи, - оказались отравленными».

А вот еще одно жуткое свидетельство: «Полуотравленные защитники крепости брели назад и, томимые жаждой, нагибались к источникам воды, но тут на низких местах газы задерживались, и вторичное отравление вело к смерти».

После газовой атаки немецкая артиллерия открыла мощный огонь по крепости, в том числе и снарядами с хлорпикрином, а затем 14 батальонов немцев двинулись для занятия выжженных позиций. Подавляя одиночное сопротивление, они быстро преодолели первую и вторую линию колючей проволоки, заняли тактически важный укрепленный пункт «двор Леонова» и двинулись дальше. По расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых после такого. Сопротивления после подобной подготовки никто не ожидал. Но комендант крепости генерал-лейтенант Николай Бржозовский приказал организовать артиллерийский огонь по уже занятым противником участкам оборонительных позиций и контратаковать в штыки «всем, чем можно». Навстречу немцам встали остатки русской пехоты. По словам публициста Владимира Воронова это были бойцы «с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки», выглядевшие как «живые мертвецы», они шли в атаку. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка – чуть больше 60 человек, атаку которой возглавил подпоручик Владимир Котлинский. Газета «Русское слово» писала: «Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших бойцов. Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью - раздавить немцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевленные только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить подлым отравителям».

По сохранившимся свидетельствам участников тех событий, вид контратакующих русских солдат был настолько жутким, что они ввергли противника в ужас, германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. Завершила дело пришедшая в себя русская артиллерия. К 11 часам оборонительная позиция была очищена от противника, который атаку повторять не стал.

Именно эта битва, в ходе которой несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство численно превосходящего противника, вошла в историю как «атака мертвецов».

Сам молодой подпоручик был смертельно ранен пулей, сразившей его в конце того боя. За свой выдающийся подвиг Владимир Карпович Котлинский был посмертно награжден орденом Святого Георгия 4 степени.

О деталях службы Котлинского до его подвига известно немного. В статье «Подвиг псковича», напечатанной в 1915 году уже после его смерти, в том числе говорится: «К Н-скому полку в начале войны был прикомандирован только что окончивший военно-топографическое училище юноша подпоручик Котлинский. Этот человек, кажется, совершенно не знал, что такое чувство страха или даже чувство самосохранения. Уже в прошлой работе полка он много принес пользы, командуя одной из рот».

Подтверждением этой хвалебной характеристики может служить перечисление прижизненных наград в приложении к журналу «Огонек» «Герои и жертвы Отечественной войны (так было принято называть Первую мировую) 1914-1915 и 1916 гг.». В списке наград Котлинского указаны Орден Святой Анны 3-й и 4-й степени, а также Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

Мать героя, Наталья Петровна Котлинская, вывезла тело сына в Псков и похоронила на Мироносицком кладбище.

В современном Пскове одна из улиц города носит имя героя.

А к 100-летию подвига Владимира Котлинского в Пскове, у здания штаба Северного фронта открыли памятник солдатам Первой мировой войны.

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.