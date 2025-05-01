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Общество

У трети россиян практически нет свободного времени, показал опрос

05.05.2025 11:37|ПсковКомментариев: 0

У трети россиян практически нет свободного времени, а столько же хотели больше свободного времени, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

У 41% респондентов отмечают, что у них достаточно свободного времени, в тоже время 29% россиян заявили, что у них практически нет свободного времени, а столько же хотели бы больше свободного времени.

Более трети россиян (33%) вполне удовлетворены тем, как проводят свободное время, а скорее удовлетворены - 42%, в тоже время 17% и 11% скорее неудовлетворены и совершенно неудовлетворены соответственно.

Из результатов опроса ВЦИОМ следует, что 42% в течение последнего месяца в рамках культурных или торжественных мероприятий 42% ходили в гости, треть (30%) - сами принимали гостей и родственников, а 11% ходили в кинотеатр и столько же в театр.

Почти половина россиян (43%) не посещали какие-либо культурные и развлекательные мероприятия по причине того, что им не хватает свободного времени, трети (30%) - не хватает денег, а четверть (18%) отметила, что там, где они живут, нет культурных и развлекательных мероприятий.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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