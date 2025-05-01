Общество

Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

Депутат Госдумы от Башкирии, первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев умер на 74 году жизни. Он был в это время республике, сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

«Да, правда. Сегодня скончался, предположительно сердце. Очень печально и неожиданно, тоже только узнали. Он был здесь, у него должна была начаться региональная неделя», - сказал Ахмадинуров.

Качкаев родился 4 октября 1951 года в Башкирии, окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. Работал главой районной администрации Уфы, министром ЖКХ Башкирии, с 2003 по 2011 - мэр Уфы. С 2011 года - депутат Госдумы РФ, пишет ТАСС.