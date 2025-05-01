Общество

Артур Гайдук ответил Игорю Сопову

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило обращение депутата Псковского областного Собрания, заместителя председателя комитета по труду и социальной политике Артура Гайдука.

В нем он выражает несогласие с заявлениями, сделанными председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым в эфире радио ПЛН FM, и в порядке статьи 46 закона РФ «О средствах массовой информации» просит опубликовать ответ. В соответствии с законом Псковская Лента Новостей публикует присланный текст без каких-либо изменений и комментариев.

*Лев Шлосберг внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов