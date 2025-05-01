Общество

Более 20 человек с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области

22 человека с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области с 28 апреля по 4 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего за неделю выявили 2331 случай ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,7%. В городе Пскове зарегистрировано 1018 случаев ОРВИ, или 43,7% от общего количества по региону. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 22 человека, что на 35 человек меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 12 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В.