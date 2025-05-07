Общество

Стал известен режим работы Сбера на вторые майские праздники

В честь 80-летия Великой Победы желающие могут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбера по всей России. Всего будет выдано 2,5 миллиона лент, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка и поделились режимом работы Сбера на вторые майские праздники.

Изображение: Сбербанк

Сбер поздравляет клиентов с наступающим праздником — 80-летием Великой Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений с 7 мая по 12 мая.

7 мая (среда) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

8 мая (четверг) — нерабочий день.

9 мая (пятница) — нерабочий день.

10 мая (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

11 мая (воскресенье) — нерабочий день.

12 мая (понедельник) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

У каждого офиса режим работы индивидуальный. Его можно узнать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в отделениях.

Платежи по кредитам физических лиц 8–11 мая будут списываться в штатном режиме. По условиям кредитования, если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день, его можно внести до первого рабочего дня включительно, просрочки при этом не будет.

Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 8-11 мая, перенесут на 12 мая соответственно. Если срок действия депозита заканчивается 5-7 мая, его пролонгируют в штатном режиме.

Клиент может без ограничений воспользоваться деньгами после окончания срока вклада в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 8-11 мая — 12 мая. Некоторые типы операций для корпоративных клиентов в офисах банка в этот период проводиться не будут. Консультации по всем вопросам можно получить в контактном центре для корпоративных клиентов.

Банкоматы в зонах самообслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Общедоступные ― по режиму работы организации, где установлен банкомат. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в режиме 24/7.