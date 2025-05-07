Общество

Эксперт рассказал о новом порядке отчисления студентов

Минобрнауки России установило новый порядок отчисления студентов из вузов за нарушение дисциплины согласно приказу от 27 марта 2025 года № 284. Эти правила будут действовать для студентов высших учебных заведений с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года. В этом документе определены санкции, которые могут быть применены к студентам в случае нарушения ими устава учебного заведения, внутренних правил, включая требования к дисциплине и поведению, порядка проживания в общежитиях, а также других локальных нормативных актов, регулирующих учебный процесс. Своим мнением по этому вопросу поделился Яков Якубович, эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ.

В числе санкций за дисциплинарные проступки могут быть замечание, выговор или отчисление из вуза. Каждое нарушение наказывается только одной мерой, выбранной с учетом тяжести совершенного, его причин и условий, а также прошлого поведения студента, его психического и эмоционального состояния. Также будут учитываться мнения студенческих советов, представительных органов и родителей несовершеннолетних студентов.

Перед применением к студенту санкций у него запросят письменное объяснение, которое он может предоставить лично или через электронные средства. При наличии уважительных причин неисполнения обязанностей (например, болезни) студент должен приложить соответствующие доказательства в течение трех учебных дней после получения уведомления.

Принятый на федеральном уровне порядок применения дисциплинарных взысканий к студентам систематизирует подходы к применению мер ответственности к студентам за действия, не связанные с успеваемостью и приобретением компетенций, пишет RuNews24.ru.

«До этого вуз сам принимал решение, что ему делать с "провинившимися" студентами, на основании локальных нормативных актов либо по решению органов управления. Теперь этот порядок систематизирован на уровне федерального НПА», — рассказал Яков Якубович.

Нормы, указанные в приказе Минобрнауки, близки по своему смыслу к трудовому законодательству и по сути ему соответствует. Речь идёт и о видах взысканий: замечание, выговор, отчисление (в случае ТК РФ — увольнение), и по процедуре выявления проступка: сроки привлечения к ответственности, взятие письменных объяснений и так далее.

Как отметил эксперт, приведение этой процедуры к единым нормам можно приветствовать, так как ответственность студентов и привлечение к ней становится прозрачным, чётким и снижает риск злоупотреблений как со стороны вузов, так и со стороны студентов, которые могут воспользоваться несовершенством нормативной базы и вступать в длительные споры с университетами с привлечением надзорных органов, что наносит как репутационный ущерб, так и отнимает ресурсы. При этом позволяет студентам безнаказанно продолжать нарушать учебную дисциплину.

Следует также учесть риски, связанные с практикой применения законов.

«С позиции защиты прав студентов присутствуют позитивные моменты. Принцип соразмерности соблюдается: университет обязан принимать во внимание тяжесть проступка, обстоятельства, психофизическое состояние учащегося, а также мнение органов самоуправления студентов», — пояснил Яков Якубович.

Студентам предоставляется право на объяснение своего поведения: они могут предоставить письменные объяснения и доказательства уважительных причин. Уязвимые группы учащихся защищены: студенты с ограниченными возможностями здоровья (например, задержка психического развития или нарушение интеллекта) освобождены от дисциплинарных взысканий. Также сохраняется право обжалования: решение о взыскании можно оспорить в комиссии по урегулированию споров и, при необходимости, в суде.

Однако есть и проблемные аспекты, как, например, отчисление несовершеннолетних студентов: хотя процедура требует учета мнения студенческого совета и органов опеки, остается риск субъективной оценки «отрицательного влияния» на других студентов. Также 6-месячный срок давности создает риск того, что инциденты могут сначала забыться, а затем «всплыть» позже, когда появится такая «необходимость».

Необходимо четко определить критерии проступков: такие понятия, как «нарушение требований дисциплины» или «нарушение нормального функционирования университета», могут быть истолкованы широко и относиться, например, к политической активности или критике администрации. Формулировка «отрицательное влияние на других студентов» остается расплывчатой, что позволяет произвольное толкование. В трудовом праве причины и основания для взысканий описаны более четко.

Мнение студенческих советов нужно учитывать, однако их позиция может не приниматься во внимание, особенно если совет контролируется администрацией.

Позитивным аспектом является повышение дисциплины в учебном процессе и классификация взысканий по аналогии с трудовым правом — замечание, выговор, отчисление — на основе принципа прогрессивности, а также возможность «погашения» взыскания в течение года, что стимулирует исправление.

«В наши дни одной из больших проблем является дисциплина посещаемости занятий студентами. Отрицательным фактором становится легализация и даже некоторая поддержка совмещения очной формы обучения с работой. Это нередко смещает приоритеты в сторону трудовой деятельности, что затрудняет учебный процесс и ставит под угрозу успешное освоение программ, не говоря уже о разного рода внеучебных активностях, которые студенты иногда ошибочно ставят в приоритет», — рассказал эксперт.

Тем не менее главная миссия университета — подготовка кадров для народного хозяйства, обучение и образование. В свою очередь различные «выявления талантов» и «самореализация молодежи», встроенные в «воспитательную вертикаль», должны оставаться сопутствующими, а не основными задачами, заключил эксперт.