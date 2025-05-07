Общество

Псковские волонтеры примут участие в всероссийском слёте поисковиков в Тюмени

Добровольцы из Псковской области примут участие во Всероссийском слёте волонтёров-поисковиков, который пройдёт с 20 по 27 мая в Тюменской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Фото здесь и далее: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

250 участников из 54 регионов страны соберутся вместе, чтобы обменяться опытом, который поможет волонтёрам повысить свою квалификацию и навыки работы по поиску пропавших людей.

Всероссийский слёт волонтёров объединит усилия добровольцев с представителями таких структур, как МЧС России, МВД России и СК России, и станет не только учебной площадкой, но и важным событием для укрепления связей между регионами страны.

«В поиске пропавших детей нет мелочей, и обучение волонтёров — это первый шаг к успеху. Только зная, как действовать, мы можем быть по-настоящему полезными. Всероссийский слёт волонтёров-поисковиков в Тюменской области — это прекрасная возможность объединить усилия профессионалов и добровольцев в нашем общем деле — поиске пропавших. Важно учиться у профессионалов и друг у друга, чтобы каждая минута работы была эффективной», — отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

В программе слёта — 15 академических часов занятий по основам поисковых работ, оказанию первой помощи, которые проведут лучшие специалисты в стране — действующие инструкторы МЧС России. Теорию участники слёта закрепят на практике, а экзаменом по пройденному материалу станет масштабный учебный поиск.

«Я с большим энтузиазмом отправляюсь в Тюменскую область для участия во Всероссийском слете волонтеров-поисковиков. Для меня это уникальная возможность получить ценный опыт в условиях максимально приближенных к реальным поискам. Я уверена, что слет станет отличной площадкой для налаживания межрегионального взаимодействия с коллегами-волонтерами, а также для укрепления связей с представителями МЧС, МВД и Следственного комитета России. Более всего я жду возможности получить новые знания и навыки, которые пригодятся в моей волонтерской деятельности», - рассказала волонтер отделения Национального центра в Псковской области Кристина Шершнева.

26 мая на Всероссийском слёте пройдёт форум, где обсудят, с какими трудностями сталкиваются поисковые отряды и как их решать на практике. Вместе с представителями МЧС России и других ведомств поговорят о том, как привлекать добровольцев к помощи при чрезвычайных ситуациях. Также обсудят опыт работы центра по приёму и передаче гуманитарной помощи, который с августа 2024 года работает в Курской области при поддержке МЧС России.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям с 2018 года регулярно проводит масштабные учения для волонтёров вместе с МЧС России, МВД РФ и Следственным комитетом России. На занятиях добровольцы учатся важным навыкам, которые помогают находить и спасать пропавших людей, ведь главное в работе поисковика услышать заветное — «Найден! Жив!».