Псковские волонтеры примут участие в всероссийском слёте поисковиков в Тюмени

Добровольцы из Псковской области примут участие во Всероссийском слёте волонтёров-поисковиков, который пройдёт с 20 по 27 мая в Тюменской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Фото здесь и далее: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям
250 участников из 54 регионов страны соберутся вместе, чтобы обменяться опытом, который поможет волонтёрам повысить свою квалификацию и навыки работы по поиску пропавших людей.
Всероссийский слёт волонтёров объединит усилия добровольцев с представителями таких структур, как МЧС России, МВД России и СК России, и станет не только учебной площадкой, но и важным событием для укрепления связей между регионами страны.
В программе слёта — 15 академических часов занятий по основам поисковых работ, оказанию первой помощи, которые проведут лучшие специалисты в стране — действующие инструкторы МЧС России. Теорию участники слёта закрепят на практике, а экзаменом по пройденному материалу станет масштабный учебный поиск.
26 мая на Всероссийском слёте пройдёт форум, где обсудят, с какими трудностями сталкиваются поисковые отряды и как их решать на практике. Вместе с представителями МЧС России и других ведомств поговорят о том, как привлекать добровольцев к помощи при чрезвычайных ситуациях. Также обсудят опыт работы центра по приёму и передаче гуманитарной помощи, который с августа 2024 года работает в Курской области при поддержке МЧС России.
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям с 2018 года регулярно проводит масштабные учения для волонтёров вместе с МЧС России, МВД РФ и Следственным комитетом России. На занятиях добровольцы учатся важным навыкам, которые помогают находить и спасать пропавших людей, ведь главное в работе поисковика услышать заветное — «Найден! Жив!».