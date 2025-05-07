Общество

Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Великой Победы

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в персс-службе Кремля.

В своем обращении к народу президент Владимир Путин отметил, что 9 Мая — это день, который объединяет всех россиян чувствами радости и скорби, гордости и благодарности. Он подчеркнул, что поколение победителей ценой миллионов жизней сокрушило нацизм и завоевало свободу и мир для всего человечества.

Глава государства напомнил, что память о тех исторических событиях бережно хранится и передается из поколения в поколение.

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество. И завещали нам защищать Родину, быть сплочёнными, твёрдо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Всё, что нам дорого, что свято для нас.Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением её событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами», — сказал президент.

Президент также заявил, что Россия будет и дальше оставаться непоколебимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма, борясь с проявлениями агрессивных и разрушительных идей.

«Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — подчеркнул Владимир Путин.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что Советский Союз принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага. Миллионы людей, ранее знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и стойко защищали Родину на всех фронтах, что позволило одержать решающие победы в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и Днепре.

Глава государства особо выделил мужество защитников Белоруссии, стойкость участников обороны Брестской крепости, Могилёва, Одессы, Севастополя, Мурманска, Тулы и Смоленска, героизм жителей блокадного Ленинграда, а также отвагу бойцов на фронте, в партизанских отрядах и подполье. Он отметил также доблесть тех, кто под огнём врага эвакуировал заводы и трудился в тылу, не щадя себя.

Президент подчеркнул, что планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о железное единство страны и массовый героизм народа, который разделили все республики. Особую благодарность он выразил жителям Средней Азии и Закавказья, которые обеспечивали фронт всем необходимым, размещали госпитали и принимали эвакуированных.

«Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны и склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80 процентов населения планеты. Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран объединённых наций. Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе – после решающих битв на территории Советского Союза – приблизило Победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего», — сказал Владимир Путин, выразив глубокое уважение к памяти всех, кто погиб в праведном бою.

«Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям. Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, её величия и процветания. Слава народу-победителю! С праздником!» — заключил президент.