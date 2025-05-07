Общество

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко отмечает юбилей

Вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко отмечает юбилей 10 мая. Ему исполняется 50 лет.

Виктор Остренко родился 10 мая 1975 года в селе Клинцы Кировоградского района Кировоградской области. Работал в АНО «Центр социального проектирования "Возрождение"» консультантом службы психологической помощи, занимался развитием общественных организации области, руководил социологической службой «Аналитическое бюро "Социофокус"».

Работал директором АНО «Северо-западный центр социально-политических исследований». Преподавал на факультете социологии в Псковском вольном университете.

В 2004 году начал работу в администрации Псковской области первым заместителем руководителя аппарата - начальником финансово-хозяйственного управления. Возглавлял государственный комитет Псковской области по культуре и туризму. Затем – управление региональной политики администрации Псковской области.

В 2008 году работал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области. С 2009 года по июль 2013 года – директор «Института регионального развития». С марта 2011 по июль 2013 года – руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

С июля 2013 по ноябрь 2014 года был заместителем губернатора Псковской области. С 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя генерального директора ГАУ «Агентство инвестиционного развития Псковской области».

В 2014 году избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Единая Россия» и заместителем председателя Собрания.

В 2015 году избран председателем постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму.

18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 (Палкинский и Печорский районы). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 50,38% избирателей, принявших участие в выборах. 5 октября 2016 года на первой сессии избран заместителем председателя областного Собрания депутатов. В ноябре 2016 года переизбран председателем постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 (Красногородский район, Палкинский район, Печорский район, Пыталовский район). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 43,86% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 30 сентября 2021 года избран заместителем председателя областного Собрания депутатов.

Коллектив медиахолдинга «Гражданская пресса» присоединяется к поздравлениям юбиляра.