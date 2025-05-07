Общество

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ

Правительство утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — указано в нем.

Постановление вступит в силу с 1 сентября этого года, правила будут действовать до 1 сентября 2031-го. В нем говорится, что медицинское освидетельствование иностранцев проходит в соответствии с российским законодательством, пишет РИА Новости.

«Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно», — говорится в документе.

Кроме того, бесплатную помощь будут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг, ДМС и ОМС.

Иностранцы, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с законом. «Об обязательном медицинском страховании», имеют право на бесплатную помощь в рамках ОМС, если иное не предусмотрено утвержденными правилами.

Если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, действуют правила этого соглашения.