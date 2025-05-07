Общество

Международный день матери отмечается 11 мая

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери (англ. Mother's Day).

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Этому празднику уже более ста лет. Хотя истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья (англ. Mothering Sunday). В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.

История же сегодняшнего Дня матери такова. В 1907 году молодая американка Анна Джарвис (англ. Anna Jarvis) из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

Ее старания увенчались успехом — в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня матери с целью распространения сознательного празднования этого дня. Хотя по сути это — праздник вечности: из поколения в поколение для каждого из нас мама — самый главный человек. С 1914 года этот праздник получил официальный статус в США.

Безусловно, День матери — это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И неслучайно — от того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери, пишет calend.ru.

В этот день дети поздравляют любимых мам с их праздником с благодарностью за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность. А мужчины благодарят не только свои мам, но и жен, подарившим им радость отцовства. Во многих странах в честь этого праздника принято устраивать праздничные вечера, выставки, концерты... Матерям дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок — это внимание. И, конечно же, сегодняшний праздник не обойдется без ужина в семейном кругу.

Напомним, что в России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В ряде других стран мира этот праздник приходится на разные дни года.