Общество

Порховские следователи навестили участников Великой Отечественной войны

Сотрудники Порховского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Псковской области навестили участников Великой Отечественной войны и поздравили с 80-летием Великой Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

«Кузьмина Клавдия Александровна родилась в 1926 году и застала войну совсем юной девушкой, но это не помешало ей, как и Кирилловой Марии Федотовне, добровольно примкнуть к партизанам и воевать против фашистов. Семенов Валентин Васильевич родился в деревне Луг Порховского района. В октябре 1943 года добровольно ушел в партизаны и до марта 1944 года служил связным 67 отряда 5 Ленинградской партизанской бригады. После войны окончил школу машинистов и трудился в локомотивном депо города Дно Псковской области. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейными и ведомственными наградами», - отметили в управлении СК.

Бывший учитель Павской средней школы - Герман Тарасов родился в 1926 году в деревне Краснодубье Порховского района. Был призван на военную службу в марте 1944 года. Службу начал в 225 стрелковом полку автоматчиком. В июле 1944 года попал в плен в городе Идрица, позже был освобожден и служил курсантом 265 отдельного учебного дивизиона. Демобилизован в марте 1950 года в звании ефрейтора. После окончания военной службы много лет работал в школе. Принимал активное участие в жизни школы. Награжден боевыми орденами и медалями.

«Офицеры СК России от всей души поздравили ветеранов с Днем Победы, поблагодарили за мужество и трудовую доблесть, пожелали им крепкого здоровья, благополучия и радости, вручили цветы и подарки, а также передали поздравление с 80-летием Великой Победы от имени Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина», - заключили в ведомстве.