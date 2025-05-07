Общество

Более 300 мероприятий провел псковский центр военно-спортивной «Воин» за два года

За два года работы центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» в Псковской области было организовано более 300 мероприятий, в которых приняли участие 14 тысяч человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

11 мая центр праздновал свое двухлетие. За этот период в отделении прошли подготовку около 4300 человек.

Губернатор отметил, что особое внимание уделяется военно-спортивной подготовке молодых людей. В работе с курсантами применяются инновационные методы обучения, такие как виртуальная реальность, современные тренажёры и лазертаг.

Специалисты участвуют в подготовке военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий — такую подготовку прошли 280 бойцов.

230 педагогов из области прошли курсы повышения квалификации по дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины».

«Благодарю сотрудников филиала за стремление привить нашим детям качества и навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. Прежде всего – это умение работать в команде, помогать друг другу, стремиться быть лучшими и принести пользу своей стране», - заключил губернатор.