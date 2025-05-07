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Общество

Тысячи школьников и студентов из РФ и зарубежья посетили площадку марафона «Знание.Первые» в Музее Победы

12.05.2025 10:25|ПсковКомментариев: 0

В Москве на площадке Музея Победы завершился трехдневный марафон «Знание.Первые». Марафон приурочен к празднованию 80-летия окончания Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Фотографии: Знание.Первые, Telegram

Он охватил 11 регионов России и 37 млн зрителей онлайн. Свыше 25 тысяч молодых людей из России и восьми зарубежных стран очно посетили лекции 130 выдающихся экспертов. Они рассказали о событиях прошлого, поделились малоизвестными фактами о Великой Отечественной войне и обсудили с ребятами связь истории и настоящего. 

«Особенно вдохновило, что участники марафона – молодые люди со всей страны – показали большую вовлеченность. Они задавали важные, глубокие вопросы, искали ответы и активно включались в обсуждение. В этих ребятах я увидел новое поколение граждан – осознанных, неравнодушных, готовых брать ответственность за страну и ее будущее. Они уже сегодня понимают, что историческая память – это не только про прошлое, но и про будущее», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль. 

Центральной площадкой марафона стал московский Музей Победы, где был создан партнерский город. Интерактивное познавательно-развлекательное пространство было насыщено экспозициями и локациями, посвященными 80-летию Победы и возможностям молодежи – в сфере науки, технологий, творчества и волонтерства. 

Благодаря программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» площадку 30 апреля посетили более двух тысяч молодых людей из 89 субъектов страны. Гостем марафона стал президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул значимую роль и заслуги общества «Знание» в лекторской деятельности, пообщался с курсантом центра «Воин» из Волгограда Региной Султановой, которая получила возможность стать участницей встречи с главой государства. 

Почти 2,5 тысячи портретов героев Великой Отечественной войны разместили участники марафона в зоне фотоинсталляции «Стена Памяти», отправили открытки в честь Дня Победы через ящик Почты России, написали письма благодарности бойцам специальной военной операции. Центр «Воин» подготовил пространство в стиле настоящего блиндажа. Гости площадки управляли FPV-дроном на реалистичном симуляторе, стреляли в VR-очках, собирали и разбирали автоматы АК-74М. 

 

На площадке «Знание.Библиотека» участники за выполнение заданий получили порядка пяти тысяч экземпляров книг выдающихся российских писателей. У стенда генерального партнера марафона, особой экономической зоны «Алабуга» узнали о принципах и трендах развития промышленности в России, а на площадке технологического пространства VK прошли викторину, посвященную научно-популярному шоу «На грани». Свыше тысячи школьников и студентов подали заявку на участие в национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters. 

Гости марафона вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга и поучаствовали в благотворительной акции «Красная гвоздика» на стенде Газпромбанка. Эта всероссийская инициатива направлена на сбор средств для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

Весь просветительский контент марафона станет доступен на официальном сайте общества «Знания» и в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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