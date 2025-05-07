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Секрет идеальной фигуры: какой продукт поможет похудеть к пляжному сезону?

С приближением лета всем хочется быть красивыми и стройными. Такое желание вполне осуществимо, если добавить чуть больше физической нагрузки и скорректировать питание. Псковская Лента Новостей узнала, какой продукт поможет похудеть к пляжному сезону.

Иногда для снижения веса одной двигательной активности недостаточно. К пробежкам и пешим прогулкам диетологи советуют добавить полезных продуктов и уменьшить содержание жира и быстрых углеводов в рационе, отказавшись от колбасы, майонеза, жареной картошки, конфет и выпечки.

Также лучше на время отказаться от натурального деревенского творога, жирность которого превышает 18%. Снизить вес, употребляя такой творог, невозможно. Поэтому специалисты советуют использовать творог 2% жирности. Он идеален, чтобы снижать массу тела.

Именно такой творог 2% жирности — наиболее популярен у покупателей фирменных магазинов «Молочные продукты Пушкиногорья». Качество этого молочного продукта проверено Роспотребнадзором, подтверждено протоколами исследований в соответствии с требованиями ТР ТС 33/2011 «О безопасности молока и молочной продукции» и декларациями о соответствии.

В чем же преимущество творога перед другими белковыми продуктами?

Аминокислотный состав - близок к идеалу. Для роста мышечной массы, как и для всех других тканей организма, он будет наиболее подходящим продуктом.

Усвояемость творога выше, чем у мясных и рыбных продуктов, часто рассматриваемых в качестве источников протеина.

Из творога можно делать разнообразные вкусные блюда. Творог отлично подходит для любого рациона питания и чаще всего используется спортсменами как перекус между основными приемами пищи или перед сном.

Творог является отличным источником витаминов и микроэлементов, в том числе кальция.

Как выбрать качественный творог?

Органолептические показатели. У хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

Консистенция. Мягкая и однородная.

Упаковка. Должна быть герметичной, что гарантирует сохранность продукта.

Хранение. Творог – продукт очень нежный, даже при пониженной температуре (0 ... +2 °С) качество его быстро ухудшается. Продолжительность хранения традиционных видов творога в холодильнике при температуре +2 ... +6 °С составляет 72 часа (согласно санитарным правилам СанПиН 2.3.2.1324-03). Используя современные технологии и виды упаковки, производители могут устанавливать иные сроки годности для своей продукции – от 5–7 суток до одного месяца.

Творог — один из лучших продуктов в меню человека, который просто следит за своей фигурой и здоровьем. «Молочные продукты Пушкиногорья» - вкусные и полезные!

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