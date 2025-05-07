С приближением лета всем хочется быть красивыми и стройными. Такое желание вполне осуществимо, если добавить чуть больше физической нагрузки и скорректировать питание. Псковская Лента Новостей узнала, какой продукт поможет похудеть к пляжному сезону.
Иногда для снижения веса одной двигательной активности недостаточно. К пробежкам и пешим прогулкам диетологи советуют добавить полезных продуктов и уменьшить содержание жира и быстрых углеводов в рационе, отказавшись от колбасы, майонеза, жареной картошки, конфет и выпечки.
Также лучше на время отказаться от натурального деревенского творога, жирность которого превышает 18%. Снизить вес, употребляя такой творог, невозможно. Поэтому специалисты советуют использовать творог 2% жирности. Он идеален, чтобы снижать массу тела.
Именно такой творог 2% жирности — наиболее популярен у покупателей фирменных магазинов «Молочные продукты Пушкиногорья». Качество этого молочного продукта проверено Роспотребнадзором, подтверждено протоколами исследований в соответствии с требованиями ТР ТС 33/2011 «О безопасности молока и молочной продукции» и декларациями о соответствии.
В чем же преимущество творога перед другими белковыми продуктами?
Как выбрать качественный творог?
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